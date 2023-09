Xiaomi Watch 2 Pro annoncée, Smart Band 8 devient mondial

Xiaomi a organisé aujourd’hui son événement de lancement mondial de septembre à Berlin, où nous avons reçu la série Xiaomi 13T, mais ce n’étaient pas les seuls nouveaux appareils sur scène. Nous avons également reçu la dernière montre intelligente de la marque baptisée Xiaomi Watch 2 Pro et la sortie mondiale du Smart Band 8.

Montre Xiaomi 2 Pro

Watch 2 Pro est une montre intelligente Google Wear OS à part entière avec une large sélection d’applications tierces disponibles en téléchargement. La montre est disponible en modèles Bluetooth uniquement ou LTE, ce dernier vous permettant de prendre et de recevoir des appels, des SMS et de rester connecté même sans smartphone couplé.

Xiaomi Watch 2 Pro propose un écran AMOLED de 1,43 pouces avec une résolution de 466 x 466 pixels et une luminosité maximale de 600 nits. La montre est dotée de la fonctionnalité Always-on-Display et de 20 cadrans préinstallés.

La plate-forme portable Snapdragon W5 + Gen 1 de Qualcomm est à la barre, associée à 2 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage. Vous bénéficiez également d’un positionnement GNSS double bande, d’une connectivité Wi-Fi, Bluetooth 5.2 et NFC. La Watch 2 Pro est également résistante à l’eau 5ATM et pèse 54,5 grammes sans son bracelet.









Watch 2 Pro propose un positionnement GNSS double bande et NFC

Xiaomi propose un suivi 24h/24 et 7j/7 de la fréquence cardiaque et de l’oxygène dans le sang sur la Watch 2 Pro, ainsi qu’un suivi du sommeil et du stress. Watch 2 Pro prend également en charge le suivi d’activité pour plus de 150 modes sportifs et dispose d’un capteur d’impédance bioélectrique pour estimer les mesures de composition corporelle telles que le pourcentage de graisse corporelle et la masse musculaire.

Il existe une batterie de 495 mAh offrant jusqu’à 65 heures d’utilisation sur le modèle Bluetooth uniquement et 55 heures sur la variante LTE. La charge s’effectue via le chargeur magnétique exclusif à deux broches.

Xiaomi Watch 2 Pro commence à 270 € pour le modèle Bluetooth uniquement et 330 € pour le modèle LTE.

Bande intelligente 8

Le Smart Band 8, alias Mi Band 8, a fait ses débuts en Chine en avril et dispose d’un écran AMOLED en forme de pilule de 1,62 pouces avec une résolution de 490 x 192 px. La bande 8 prend en charge la fonctionnalité Always on Display et peut produire une luminosité maximale de 600 nits.









Xiaomi Bande 8

Vous bénéficiez du même suivi de santé et de condition physique que sur le Band 7 avec les nouveaux cours de fitness interactifs qui exploitent l’accéléromètre du Band 8 pour vous aider à suivre vos mouvements en temps réel.







Xiaomi Band 8 est disponible avec différents bracelets de montre

Xiaomi mise également gros sur le style avec le Band 8 en proposant plusieurs options de bracelets officiels avec des matériaux tels que le cuir, le nylon et le métal dans différents styles. Xiaomi propose également un accessoire pendentif ainsi qu’un clip qui peut être attaché à vos chaussures pour un suivi et une surveillance de la posture plus avancés.

La durée de vie de la batterie est estimée à 16 jours avec une utilisation typique et à 6 jours avec le mode AOD activé. La recharge s’effectue via le chargeur propriétaire à deux broches qui promet une charge complète en une heure.

Le Xiaomi Band 8 est au prix de 40 €.