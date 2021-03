Xiaomi VP confirme les écrans Super AMOLED pour la série Redmi Note 10

Après de nombreuses spéculations, le vice-président mondial de Xiaomi, Manu Kumar Jain, a finalement confirmé que la prochaine série Redmi Note 10 comportera des écrans Super AMOLED. Reste à voir si les trois modèles (vanilla, Pro et Pro Max) bénéficient de cette fonctionnalité ou si elle n’est réservée qu’aux variantes les plus chères. Quoi qu’il en soit, ce seront les premiers appareils dotés de panneaux AMOLED de la série Redmi Note.

La série Redmi Note 10 sera annoncée le 4 mars et, sur la base de rumeurs et de fuites passées, nous nous attendons à un panneau FHD + de 6,43 pouces sur le Redmi Note 10 aux côtés d’un appareil photo principal de 48 MP et du chipset Snapdragon 678.

Le Note 10 Pro devrait arriver avec le Snapdragon 750G avec 6/8 Go de RAM, 128 Go de stockage et un écran SuperAMOLED de 6,67 pouces. Le Pro Max devrait offrir des spécifications encore meilleures, mais nous manquons de détails pour le moment. Assurez-vous de vous connecter à notre page d’accueil jeudi lorsque nous aurons toutes les spécifications et tous les détails.