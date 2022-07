Xiaomi, Vivo, Oppo : les tensions politiques entre l’Inde et la Chine frappent le marché des smartphones. Mais ils ont besoin l’un de l’autre

Les Indiens adorent les smartphones chinois, mais au cours des deux derniers mois, New Delhi a intensifié la surveillance des trois principales entreprises chinoises – Xiaomi, Vivo et Oppo. Ensemble, ces sociétés contrôlent plus de 60 % du marché indien des smartphones, selon les données du cabinet d’études Counterpoint.

Xiaomi, la marque la plus vendue dans le pays, a été la première entreprise à faire face à la chaleur des régulateurs. En mai, la principale agence d’enquête financière du pays a accusé la filiale indienne de Xiaomi d’effectuer des transferts de fonds illégaux, en violation des lois sur les changes.

Xiaomi India a déclaré à l’époque que “toutes nos opérations sont strictement conformes aux lois et réglementations locales”. Il n’a pas répondu aux autres demandes de commentaires cette semaine par CNN Business.

Vivo, une autre grande marque chinoise, était la prochaine sur la liste de la Direction de l’application de la loi en Inde. Plus tôt ce mois-ci, l’agence a accusé la société de fraude fiscale et a déclaré qu’elle avait effectué des perquisitions dans 48 sites Vivo dans le pays et saisi 60 millions de dollars sur ses comptes bancaires.