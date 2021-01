L’administration Trump est peut-être en train de mettre ses affaires dans des boîtes, mais cela n’a pas empêché le gouvernement américain de placer Xiaomi – la troisième plus grande compagnie de téléphone au monde – sur une liste noire qui pourrait semer le trouble dans le futur mois.

Le département américain de la Défense, avec huit autres sociétés chinoises « opérant directement ou indirectement aux Etats-Unis », a qualifié Xiaomi de « société militaire chinoise communiste ».

Le nom de Xiaomi rejoint une liste noire croissante, publiée pour la première fois au congrès américain par le DoD en juin 2020, ciblant les entreprises qu’il soupçonne d’avoir des liens avec l’Armée populaire de libération de Chine.

La liste elle-même a déjà été étendue à plusieurs reprises depuis sa publication initiale et, bien qu’elle soit principalement remplie d’entreprises chinoises d’énergie et de construction, elle comprend également des entités de télécommunications, y compris un compatriote de téléphonie mobile notable, Huawei.

Les opérations de Huawei dans les domaines des télécommunications et des réseaux aux niveaux national et international semblent mieux justifier sa place sur cette liste, cependant, l’activité de Xiaomi se concentre principalement sur les produits et services mobiles grand public, IoT et de style de vie, faisant son apparition et son ajout à cette liste. particulier comparativement inhabituel.

En effet, plutôt que de construire un réseau national de télécommunications, les attentions de Xiaomi sont plus concentrées sur la concurrence avec Apple et Samsung dans l’espace mobile grand public; comme le démontre son nouveau téléphone Android phare – le Mi 11 – et les prochains appareils de nouvelle génération, comme le concept pliable inconnu récemment repéré dans le métro (photo).











Spyshots du concept de téléphone pliable de Xiaomi | Source: Weibo (supprimé depuis)



Cette liste noire ne doit pas être confondue avec la liste des entités du gouvernement américain, qui empêche les investisseurs américains d’investir dans une entreprise marquée, mais elle exige que les investissements existants des bailleurs de fonds américains soient retirés avant le 11 novembre – en supposant que l’administration Biden ne le fasse pas. annuler l’ordre une fois au pouvoir.

Dans un formel déclaration émise par l’entreprise, Xiaomi déclare qu’elle «opère en conformité avec les lois et règlements pertinents des juridictions où elle exerce ses activités», et réfute sa désignation par le DoD comme une «société militaire communiste chinoise»; déclarant qu’il n’est pas « détenu, contrôlé ou affilié à l’armée chinoise ».

À l’heure actuelle, l’administration américaine et le DoD n’ont fourni aucune preuve publique pour accompagner leur décision d’ajouter Xiaomi à cette liste noire, de sorte que l’allégation de liens vers l’APL reste actuellement sans fondement aux yeux du public.