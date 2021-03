Xiaomi vend plus de 300000 unités du Redmi K40 en cinq minutes

Xiaomi a lancé sa série Redmi K40 le mois dernier, et c’était aujourd’hui la première vente flash de la gamme. Selon le profil officiel Weibo de la société, elle a réussi à vendre le lot de 300000 unités en seulement cinq minutes et la demande est si grande qu’une autre vente est prévue le lundi 8 mars.

Le nombre massif de ventes comprend les trois téléphones – le Redmi K40, le Redmi K40 Pro et le Redmi K40 Pro + dans toutes leurs variations de mémoire et dans les trois couleurs. Un rappel rapide sur la différence entre les trois téléphones – le premier a un chipset Snapdragon 870, tandis que les deux Pros sont livrés avec un Snapdragon 888. Une autre différence majeure est le capteur principal de la caméra – Xiaomi les a équipés respectivement d’un 48 MP, 64 MP , et le tireur principal de 108 MP, tandis que le reste est à peu près le même.

Nous n’avons pas une ventilation adéquate des variantes de ces 300 000 ventes, mais dans tous les cas, le jalon est impressionnant. Si nous essayons de le comparer avec les réalisations précédentes, le Redmi k30 Pro n’a poussé que 25000 unités lors de sa première vente flash, tandis que le duo Redmi K20 a vendu 200000 unités en près de deux heures – beaucoup plus lentement que la famille phare actuelle.

Source (en chinois) | Via