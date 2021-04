Xiaomi a lancé la première vente flash du Mi Mix Fold et, comme prévu, tout le stock disponible a disparu en quelques secondes. En une minute, la société a poussé le lot total d’appareils, enregistrant un revenu de 400 millions CNY (soit environ 61,3 millions de dollars). Des calculs simples révèlent que c’est entre 30 000 et 40 000 unités du téléphone pliable, soit 500 par seconde.

Le Xiaomi Mi Mix Fold a trois versions de mémoire 12/256 Go pour 9 999 CNY (plus de 1530 $), l’option 12/512 Go est 10 999 CNY (au nord de 1680 $), tandis que les unités de stockage les plus puissantes de 16 Go / 512 Go coûtent 12 999 CNY ou environ 2 000 $.

Toutes les versions sont livrées avec deux écrans HDR10 AMOLED, un chipset Snapdragon 888 et une configuration de caméra principale 108MP + 13MP ultrawide + 8MP, ce dernier ayant un objectif liquide spécial – une première dans le monde des smartphones.

