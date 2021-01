À la fin du mois dernier, Xiaomi a dévoilé le Mi 11, le premier smartphone au monde à être alimenté par le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm. Aujourd’hui, la société a réalisé sa première vente de l’appareil sur son marché domestique chinois, et il semble que ce soit un succès retentissant.

Xiaomi a réussi à vendre plus de 350000 unités Mi 11 en seulement cinq minutes. La valeur totale de ceux-ci dépassait 1,5 milliard CNY. Nous supposons que les Chinois ont été convaincus par le rapport spécifications / prix incroyable du téléphone et nous espérons que Xiaomi le lancera très bientôt dans d’autres pays.

Le Mi 11 dispose d’un écran tactile AMOLED de 6,81 pouces 1440p 120 Hz qui a obtenu une note A + de DisplayMate, une configuration de triple caméra arrière avec un tireur principal de 108 MP, un ultra-large 13 MP et une caméra macro 5 MP, un jeu de tir selfie 20 MP intégré dans le perforateur de l’écran, 8/12 Go de RAM, 128/256 Go de stockage et une batterie de 4600 mAh avec une charge filaire rapide de 55 W et une charge rapide sans fil de 50 W. Le Mi 11 fonctionne sous Android 11 avec MIUI 12.5 en plus.

Via 1 (en chinois) | Via 2