Xiaomi vend 350 000 unités de Redmi Note 12 lors de la première vente flash

Xiaomi a présenté la semaine dernière la série de quatre Redmi Note 12 en Chine. Le premier d’entre eux a été lancé hier et les trois autres ont fait leurs débuts aujourd’hui et selon la société, 350 000 unités ont déjà été poussées.

Redmi n’a généralement pas révélé la répartition par modèles, donc le nombre comprend Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ et Redmi Note 12 Explorer.

Le quatuor de téléphones a quelque chose pour tout le monde – Redmi Note 12 est un milieu de gamme abordable avec un grand écran et une batterie pour sa catégorie, le Pro introduit une puce Dimensity 1080 et un appareil photo 50MP, et le Pro+ obtient un jeu de tir 200MP. L’explorateur ajoute une charge rapide de 210 W sur le dessus.

La source (en chinois) | Passant par