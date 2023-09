Xiaomi vend 1 million de smartphones de la série Redmi 12 en Inde en un mois

Xiaomi a lancé les Redmi 12 4G et Redmi 12 5G en Inde le 1er août, et lors de leur première vente le 4 août, la société a vendu 300 000 unités de ces smartphones, franchissant une étape de 3 milliards INR (36 millions de dollars/33 millions d’euros) en ventes. Aujourd’hui, le fabricant de téléphones chinois a annoncé avoir vendu plus d’un million de smartphones de la série Redmi 12 en Inde depuis leur première vente dans ce pays asiatique.

Nous sommes ravis d’annoncer qu’en seulement 28 jours, #Redmi12 La série a touché le cœur d’un million d’Indiens ! Cette étape n’aurait pas été possible sans vous, notre incroyable #XiaomiFans! Votre soutien, votre amour et votre confiance inébranlables ont alimenté cette incroyable… pic.twitter.com/BWJzJhejPh – Xiaomi Inde (@XiaomiIndia) 1er septembre 2023

Cependant, Xiaomi n’a pas révélé combien de ces 1 million d’unités incluent les modèles 4G et 5G. Le Redmi 12 4G a été lancé en Inde avec un prix de base de 9 999 INR (120 $/110 €) et le Redmi 12 5G à 11 999 INR (145 $/135 €).









Redmi 12 4G • Redmi 12 5G

Les Redmi 12 4G et 5G sont des smartphones similaires avec des processeurs, des types de stockage et un nombre de caméras arrière différents. Vous pouvez consulter la comparaison détaillée des spécifications du Redmi 12 4G et du Redmi 12 5G ici pour en savoir plus à leur sujet et lire notre revue détaillée du Redmi 12 4G ici. Nous avons également une critique vidéo, dont le lien est ci-dessous.