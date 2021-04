Pour tous les téléphones que Xiaomi crée, il n’a jamais fabriqué que quelques tablettes – et il n’en a pas fait de nouveau depuis la mi-2018. Leakster Station de chat numérique dit que deux nouveaux Mi Pads sont en cours de développement et en offre les principales spécifications.

Appelons-les pour l’instant Xiaomi Mi Pad 5 et Mi Pad 5 Pro. Ils seront équipés du même écran LCD 11 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 600 px (16:10), capable de détecter 4 096 niveaux de pression.

L’écran aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz – bien que courants sur les téléphones, les affichages à taux de rafraîchissement élevé sont assez rares sur le marché des tablettes (vous ne pouvez en obtenir qu’un sur quelques iPad Pro et tablettes Galaxy Tab S).

La dernière tablette de Xiaomi, la Mi Pad 4 Plus, est sortie en août

La principale différence entre les deux Mi Pads sera dans le chipset. Un modèle utilisera le nouveau Snapdragon 780G, une puce de 5 nm avec un matériel assez haut de gamme, en particulier le FAI et le NPU. Ce chipset a un modem X53 5G intégré (sous-6), contrairement à l’autre option qui nécessite un modem externe (il n’a qu’un modem 4G intégré).

L’autre utilisera le SM8150-AC, qui est le numéro de modèle du Snapdragon 855+ et du Snapdragon 860. Les deux sont des puces 7 nm avec un GPU plus rapide, bien que leur FAI et NPU montrent leur âge. Aucune des deux puces ne prend en charge les affichages au-dessus de 90 Hz, cependant, DCS mentionne un pilote d’affichage Novatek, ce qui ne pose peut-être pas de problème.

On ne sait pas quand ces comprimés seront officialisés. Xiaomi a eu un énorme événement il y a quelques semaines, mais c’est évidemment derrière nous. La prochaine chose sur le calendrier semble être le lancement du Mi 11X en Inde le 23 avril. Rien n’indique que l’événement mettra en vedette autre chose que les téléphones Redmi K40 rebadgés, cependant.

La source (en chinois) | Passant par