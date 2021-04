Xiaomi travaille sur une fonctionnalité d’extension de mémoire pour MIUI

L’allocation de mémoire a été à la mode ces derniers temps. Prenons l’exemple du vivo X60 Pro +. Il vous donne la possibilité d’étendre la mémoire en allouant du stockage afin de gagner 3 Go de RAM supplémentaires. Eh bien, il semble que Xiaomi travaille également sur une telle fonctionnalité.

Un pronostiqueur a trouvé profondément enfoui dans le code source de MIUI 12 une fonctionnalité nommée « Extension de mémoire ». Il fait ce que fait le vivo X60 Pro +, mais il est limité à 1 Go seulement. Cependant, cela nécessite un peu de bricolage avant de pouvoir déverrouiller la bascule.





Description de la fonction d’extension de mémoire

Espérons que la fonctionnalité ne sera pas limitée aux téléphones Xiaomi haut de gamme uniquement, car la RAM supplémentaire profiterait très probablement aux appareils plus anciens avec une capacité de RAM inférieure. Après tout, l’idée de l’extension de mémoire est d’améliorer les capacités multitâches et de garder plus d’applications ouvertes en arrière-plan.

