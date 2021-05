Xiaomi taquine Redmi Note 8 2021 alors que l’original dépasse 25 millions de ventes

Le système de dénomination de Xiaomi pour ses appareils et ceux de la sous-marque Redmi a été de plus en plus déroutant au cours des dernières années, et si vous pensiez qu’il ne pourrait pas être encore plus, eh bien, préparez-vous.

La seule chose qui manquait à ces noms était l’année, mais cela change bientôt, car la société vient de taquiner un appareil à venir qui s’appellera Redmi Note 8 2021.

le # RedmiNote8 a maintenant vendu plus de 25 millions d’unités dans le monde! Alors que nous célébrons cette étape importante, nous sommes ravis de vous présenter le #ThePerformanceAllStar – les # RedmiNote8 2021. Restez à l’écoute! pic.twitter.com/39RHoTC2Mb – Xiaomi (@Xiaomi) 20 mai 2021

Cela intervient alors que le Redmi Note 8 original, lancé en 2019, a réussi à vendre plus de 25 millions d’unités dans le monde. Pour célébrer cette étape importante, nous serons bientôt pleinement présentés au Redmi Note 8 2021.

Si vous vous demandez à quoi vous attendre de ce nouveau téléphone, certaines fuites d’il y a environ une semaine affirment qu’il fonctionnera MIUI 12.5, aura une batterie de 4000 mAh et le chipset MediaTek Helio G85 à la barre, avec une charge de 22,5 W et un quad configuration de la caméra arrière avec un capteur principal de 48 MP.

L’original avait la même taille de batterie, mais était alimenté par le Snapdragon 665. La nouvelle version ne serait disponible que sur certains marchés, notamment l’UE et la Russie. Plus de détails sont probablement en cours, alors restez à l’écoute.