Xiaomi Smart Band 9 Pro fait allusion à un écran incurvé légèrement amélioré

Xiaomi ne perd pas de temps en ce qui concerne sa populaire gamme de vêtements intelligents. Le Smart Band 9 a été lancé en août et cela ne fait pas encore une année complète depuis la sortie du dernier modèle Smart Band 8 Pro. Un nouveau Smart Band 9 Pro serait à l’horizon et probablement au coin de la rue puisque des rendus non officiels du prochain appareil ont commencé à apparaître.

Il est un peu difficile de discerner les détails appropriés à partir de ces rendus, et c’est s’ils sont précis, pour commencer, mais il semble que le nouveau Smart Band 9 Pro ait un écran légèrement incurvé, ou du moins un verre d’affichage, qui est différent de le verre plat du Smart Band 8 Pro. Le boîtier semble un peu plus mat que la finition nettement brillante du Band 8 Pro. Enfin et surtout, le fermoir du bracelet semble être un peu modifié par rapport à la dernière génération.













Rendus du Xiaomi Smart Band 9 Pro

Les rendus montrent un total de trois options de couleurs pour le Smart Band 9 Pro, dont le noir, l’argent et l’or. Encore une fois, nous ne pouvons pas être certains de l’exactitude de ces rendus et n’avons pas vraiment de détails supplémentaires, mais nous ne nous attendons pas à ce que le Smart Band 9 Pro soit si différent du Smart Band 8 Pro. Vous pouvez lire notre critique de ce dernier ici.

