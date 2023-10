Xiaomi Smart Band 8 pour examen

La série Smart/Mi Band de Xiaomi a atteint un statut légendaire dans le monde des appareils portables intelligents bon marché avec la bonne quantité de fonctionnalités de suivi de la santé et de l’activité à un prix demandé extrêmement bas. Sans parler de la multitude d’options de bandes propriétaires et tierces et de la durée de vie de la batterie de plusieurs semaines. Nous avons maintenant une unité d’examen Smart Band 8 et voici nos premières impressions avant notre examen détaillé.

Le bracelet 8 reçoit un cadre métallique mis à jour et un nouveau mécanisme de fixation du bracelet qui se fixe directement au tracker. Il y a un clic audible lors du changement de bracelet via les boutons de fixation soigneusement situés à l’arrière du Band 8. Il s’agit toujours de l’un des trackers de fitness les plus légers du marché et vous pouvez oublier qu’il est sur votre poignet après quelques minutes de port.

La taille et la résolution de l’écran du Smart Band 8 sont identiques à celles du Band 7 – un AMOLED de 1,62″ avec 192 x 490 pixels, mais Xiaomi a mis à jour le taux de rafraîchissement à 60 Hz, ce qui semble nettement plus fluide par rapport aux Mi Bands précédentes. Le Band 8 prend également en charge jusqu’à 600 nits de luminosité maximale en mode automatique et Xiaomi a finalement ajouté une fonction de luminosité automatique.

Xiaomi a également envoyé quelques-uns de ses nouveaux accessoires Band 8 – le bracelet de montre en cuir de veau à motif à carreaux verts et l’élégant accessoire pendentif qui vous permet de porter le Band 8 comme accessoire de mode. Nous avons également le clip de course vert caoutchouté qui se fixe à vos chaussures pour des mesures de course plus détaillées.











Bracelet de montre en cuir de veau Xiaomi band 8, accessoire pendentif et clip de course

Xiaomi affirme que le Band 8 offre jusqu’à 6 jours d’autonomie de batterie avec le mode Always On Display (AOD) et jusqu’à 16 jours avec une utilisation typique. Nous veillerons à tester ces allégations d’endurance ainsi que toutes les fonctionnalités de suivi de la santé et de l’activité, alors restez à l’écoute pour notre examen complet la semaine prochaine.