Xiaomi Smart Band 7 Pro dévoilé, Redmi Pad fait ses débuts en Europe

Xiaomi a lancé le Smart Band 7 en mars en Chine, puis l’a lancé dans le monde entier en juin. Aujourd’hui, la société l’a suivi avec le modèle Pro, qui contient un écran tactile couleur AMOLED rectangulaire de 1,64 “avec prise en charge de plus de 150 cadrans de montre intégrés.

L’écran du Xiaomi Smart Band 7 Pro a une résolution de 486 x 280 pixels et une densité de pixels de 326 ppi. La luminosité maximale de l’écran est de 500 nits et il est doté d’une fonction de luminosité automatique pour une expérience de visionnement plus pratique. L’écran est également recouvert de verre trempé doté d’un revêtement anti-empreintes digitales.









Bande intelligente Xiaomi 7 Pro

Le Smart Band 7 Pro est livré avec l’ensemble habituel de fonctionnalités de santé et de remise en forme, notamment la surveillance de la fréquence cardiaque, la mesure du niveau d’oxygène dans le sang et le suivi du sommeil. Le portable prend également en charge plus de 110 modes sportifs et dispose même d’une fonction d’entraîneur de course au poignet qui propose 10 cours de course pré-planifiés à différents niveaux, tels que des combos course/marche pour les débutants ou un entraînement axé sur la combustion des graisses/l’endurance. Il existe également un entraînement par intervalles pour renforcer la santé cardiaque et pulmonaire.

Le Smart Band 7 Pro dispose d’un système GNSS intégré, permettant aux utilisateurs de suivre les itinéraires sans avoir besoin d’un smartphone. De plus, le Smart Band 7 Pro est étanche jusqu’à 5 ATM, vous n’avez donc pas besoin de le retirer de votre poignet lorsque vous allez prendre une douche ou nager.

Le portable est compatible avec les appareils Android (6.0 ou supérieur) et iOS (12 ou supérieur) et se connecte avec eux via Bluetooth 5.2 BLE. Xiaomi n’a pas révélé la capacité de la batterie du Smart Band 7 Pro, mais la société annonce jusqu’à 12 jours d’autonomie dans un mode d’utilisation typique.

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro est disponible dans les couleurs ivoire et noir, et vous disposez de six options de couleur pour les bracelets en TPU : ivoire, olive, orange, bleu, noir et rose. Les bracelets en édition spéciale au design semblable à du cuir sont disponibles dans les couleurs Pine Green et Moon Grey. La disponibilité de ces options de couleur varie en fonction du marché.

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro démarre à 99 € et sera disponible via les canaux officiels de Xiaomi en Europe.









Xiaomi Smart Band 7 Pro avec bracelets en édition spéciale

En plus de dévoiler le Smart Band 7 Pro, Xiaomi a également annoncé le Redmi Pad en Europe, qui a été introduit en Inde plus tôt dans la journée. Il est disponible en configurations de mémoire de 3 Go/64 Go, 4 Go/128 Go et 6 Go/128 Go en Europe et sera vendu via les canaux officiels de Xiaomi avec un prix de base de 279 € et trois options de couleur : gris graphite, argent clair de lune et vert menthe.

Les principaux points forts du Redmi Pad incluent le SoC Helio G99, un écran de 10,61 pouces à 90 Hz et une batterie de 8 000 mAh. Vous pouvez lire notre couverture d’annonce Redmi Pad ici pour en savoir plus à ce sujet.