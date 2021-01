Xiaomi se mondialise avec le Redmi Note 9T 5G

Le Xiaomi Redmi Note 9T 5G est maintenant officiel et il s’agit d’une copie presque conforme du Redmi Note 9 5G uniquement en Chine avec quelques petites différences, que nous détaillerons.

En commençant par l’avant, le Redmi Note 9T 5G dispose d’un écran LCD IPS de 6,53 pouces 1080p et d’une caméra selfie 13MP avec optique f / 2,25. L’écran plafonne à 450 nits et a un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz, contrairement à certaines rumeurs.

Il y a trois caméras à l’arrière. Le principal a un capteur Quad-Bayer 48MP f / 1.8. Contrairement au Redmi Note 9 5G, le Redmi Note 9T 5G ne dispose pas d’un appareil photo ultra-large, mais dispose à la place de deux capteurs 2MP – un pour la profondeur et un autre pour les prises de vue macro.

Le Redmi Note 9T 5G est alimenté par un chipset MediaTek Dimensity 800U de 7 nm avec 6 Go de RAM. Vous avez le choix entre 64 Go ou 128 Go de stockage. Comme son homologue chinois, le Redmi Note 9T 5G est résistant aux éclaboussures et propose deux haut-parleurs.









Un argument de vente clé du Redmi Note 9T 5G est la batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 18 W. Xiaomi revendique jusqu’à 3 ans d’utilisation continue sans dégradation significative.

Le Xiaomi Redmi Note 9T 5G est disponible en deux couleurs – Daybreak Purple et Nightfall Black peuvent être disponibles en 4/64 Go ou 4/128 Go avec un prix spécial « early bird » de 199 € et 249 €, respectivement. Une fois la promotion terminée, les prix habituels sont de 229 € et 269 €. Xiaomi vendra le Redmi Note 9T 5G à partir de son site Web, d’Amazon et d’autres détaillants tiers.