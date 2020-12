Et bien bien, comment les platines! Des mois après avoir traîné le géant de la technologie Apple sur les réseaux sociaux pour avoir exclu les briques de chargement de la boîte de vente au détail de l’iPhone 12, Xiaomi a maintenant décidé de ne plus utiliser d’adaptateur pour ses prochains smartphones Mi 11.

Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a annoncé le dernier développement via un message sur Weibo. Notamment, Xiaomi a fait écho au raisonnement d’Apple lié à la protection de l’environnement pour le retrait du chargeur de la boîte du Mi 11.

L’exécutif de Xiaomi a en outre révélé la conception de la boîte de vente au détail du Mi 11, qui est non seulement plus mince par rapport aux boîtes d’autres téléphones livrés avec un chargeur, mais elle répertorie également certaines des fonctionnalités du Mi 11.

Le pseudo Twitter officiel de Xiaomi s’était moqué d’Apple en octobre en publiant une vidéo de Mi10TPro.

« Ne vous inquiétez pas, nous n’avons rien laissé de côté avec le # Mi10TPro. »

Xiaomi, cependant, n’est pas la seule marque à avoir effectué une fouille visant directement Apple. Samsung, la marque « rivale » d’Apple et l’une des principales sociétés de téléphonie mobile pour Android, a fait une fouille pas si subtile chez Apple pour ne pas inclure de chargeur. Le message Facebook publié le 13 octobre disait: «Votre #Galaxy vous donne ce que vous recherchez. Du plus basique comme chargeur au meilleur appareil photo, batterie, performances, mémoire et même écran 120 Hz. »

Cependant, certains observateurs aux yeux d’aigle ont récemment remarqué que Samsung avait discrètement supprimé ces publications sur les réseaux sociaux se moquant d’Apple.

Lisez aussi: Samsung a eu la réponse la plus sauvage à Apple sans compter un chargeur avec iPhone 12

Les utilisateurs de médias sociaux qui avaient précédemment lancé des mèmes et des moqueries à Apple étaient de retour, mais cette fois-ci, Xiaomi et Samsung étaient en ligne directe de colère en ligne pour avoir apparemment suivi les traces d’Apple malgré la prise de position contre le retrait des briques de charge . Il convient de noter que le projet de Samsung de retirer la brique de charge de la boîte est jusqu’à présent une rumeur.

Lors de l’annonce de la nouvelle gamme d’iPhones, Apple a été martelé en ligne pour avoir exclu l’adaptateur des boîtes.

Apple a déclaré que cette modification permettait aux boîtes de la série iPhone 12 d’être beaucoup plus petites et que 70% de boîtes supplémentaires pouvaient être expédiées dans le même espace par rapport aux boîtes iPhone de l’année précédente.

Apple a ajouté que ces changements réduiraient plus de 2 millions de tonnes métriques d’émissions de carbone par an, ce qui équivaut à retirer près de 450 000 voitures de la route par an.