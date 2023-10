Xiaomi remplace MIUI par HyperOS : voici les nouveautés | Actualités technologiques

HyperOS, le dernier OS mobile de Xiaomi (Crédit image : Xiaomi)

Écoutez cet article

Votre navigateur ne supporte pas l’élément audio.



Le géant chinois de la technologie Xiaomi vient d’annoncer le successeur de MIUI – HyperOS. Selon Lei Jun, fondateur et PDG de Xiaomi, HyperOS est le résultat d’années de travail et sera livré avec la prochaine série de smartphones Xiaomi 14 de la société.

« Aujourd’hui marque un moment historique. Après des années de travail collectif, notre nouveau système d’exploitation, Xiaomi HyperOS, est sur le point de faire ses débuts officiels sur la série Xiaomi 14. »

Continuez à lire ceci et d’autres histoires premium avec un abonnement Express.

Inscrivez-vous pour lire plus d’histoires gratuites et accéder aux offres des partenaires.

Continuez à lire ceci et d’autres histoires premium avec un abonnement Express.

Abonnez-vous maintenant pour obtenir un accès illimité aux histoires exclusives et premium de The Indian Express.

Les plus lus 1

Ratna Pathak Shah à propos du premier mariage de Naseeruddin Shah : « Il a eu de nombreuses relations… mais tant que je suis le dernier, je vais bien » 2

Étudier à l’étranger : vérifiez les changements récents dans la politique canadienne des visas étudiants Voir plus

Actuellement, il semble qu’HyperOS soit limité à la Chine. Cependant, la réponse de Lei Jun à une requête d’un utilisateur sur X indique que la société envisage également d’introduire son dernier système d’exploitation en dehors de la Chine à l’avenir. Quelques retweets de responsables de Xiaomi India suggèrent également qu’HyperOS fera bientôt ses débuts dans le pays. Des fuites antérieures avaient suggéré que le successeur de MIUI s’appellerait MiOS, et avec l’annonce officielle, la société a maintenant confirmé le nom.

MIUI a été le premier et le plus réussi produit de Xiaomi. Cependant, au cours des dernières années, MIUI a commencé à perdre de son attrait, sans aucune fonctionnalité majeure ajoutée, surtout par rapport à des alternatives comme ColorOS et d’autres contemporains.

Actuellement, il n’y a pas beaucoup d’informations disponibles sur la façon dont HyperOS diffère de MIUI ou sur ses principales fonctionnalités. Compte tenu de cette annonce, la société devrait partager davantage de mises à jour dans les prochains jours, et le nouveau système d’exploitation sera livré sur le prochain produit phare de Xiaomi, le Xiaomi 14, qui sera probablement alimenté par le prochain SoC Snapdragon 8 Gen 3.