Xiaomi Redmi Pad SE Rivals Galaxy Tab A8 à 179 £

Pas du genre à hésiter à lancer régulièrement de nombreux nouveaux appareils, Xiaomi a dévoilé une nouvelle tablette économique sous sa marque Redmi.

Le Redmi Pad SE ne coûte que 179 £, ce qui en fait un rival clé de notre tablette budgétaire préférée actuelle, la Samsung Galaxy Tab A8.

Selon Xiaomi, l’ardoise est « conçue pour les jeunes professionnels et les étudiants » avec un « mélange gagnant de praticité et d’esthétique pour satisfaire les besoins du travail et des loisirs ».

Que vous soyez le marché cible ou non (et à ce prix, peut-être que Xiaomi ne devrait pas autant cataloguer la tablette), il semble que ce pourrait être l’une des meilleures tablettes économiques de 2023 lors de sa mise en vente le 6 septembre.

Le Redmi Pad SE est livré avec un écran LCD Full HD+ de 11 pouces avec un rapport d’affichage de 16:10, un rapport de contraste de 1500:1 et une luminosité de 400 nits. De plus, il a un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz pour une expérience utilisateur plus fluide, tandis que le Tab A8 utilise une technologie TFT inférieure bloquée à 60 Hz.

L’écran dispose également de fonctionnalités telles que le mode de lecture 3.0 avec des modes classiques et papier dédiés ainsi qu’une sortie de lumière bleue réduite.

Xiaomi

« Conçu pour une expérience audiovisuelle cinématographique partout où vous allez », le Pad SE dispose de quatre haut-parleurs et prend en charge Dolby Atmos et Hi-Res Audio.

Xiaomi a équipé la tablette d’un processeur Qualcomm Snapdragon 680 de milieu de gamme et il y a un 8Mp à l’arrière pour tous les clichés que vous pourriez avoir besoin de prendre.

La conception monocoque en alliage d’aluminium est disponible en trois couleurs : violet lavande, gris graphite et vert menthe. Il pèse 478 g, soit 30 g de moins que le Tab A8.

Au Royaume-Uni, le Xiaomi Redmi Pad SE ne coûtera que 179 £ pour un modèle avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, disponible sur Mi.com. Le Galaxy Tab A8 commence à 219 £ pour seulement 32 Go de stockage, bien qu’il soit largement disponible à 169 £ maintenant qu’il existe depuis quelques années.

Si vous êtes en Europe, il existe trois modèles de Pad SE comme suit :