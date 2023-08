Xiaomi Redmi Pad SE en révision

Xiaomi a annoncé le Redmi Pad SE, et nous venons de recevoir la tablette avec nous pour un examen. Il est annoncé comme un appareil abordable pour le divertissement, et nous sommes impatients de voir comment il fonctionne pour le prix bas qu’il est proposé.

Notre unité est dans la couleur du héros Lavender Purple, et nous avons également une couverture qui sert d’étui, ainsi qu’un support. Ce Redmi Pad SE a









Xiaomi Redmi Pad SE

4 Go de RAM et 128 Go de stockage – la variante la plus abordable – qui possède toujours toutes les fonctionnalités intéressantes comme le grand écran et la batterie.

Le chipset est un Snapdragon 680, construit sur la technologie de traitement 6 nm. C’est une plate-forme assez ancienne, car elle est arrivée début 2021, mais nous ne nous attendons pas à une centrale électrique dans cette catégorie de prix. En fait, cela pourrait être un excellent SoC pour le Redmi Pad SE – nous le saurons avec certitude une fois que nous aurons effectué nos tests et benchmarks réguliers. Nos premières impressions sur les performances sont que l’interface utilisateur est fluide et que le 90 Hz pourrait s’avérer utile lors de la navigation ou de l’utilisation du lecteur natif.

Parlant de l’interface utilisateur, Xiaomi a présenté MIUI Pad 14, qui est une version adaptée de MIUI 14 pour les grands écrans. Les applications semblent natives et non étirées ; la vidéo a l’air bien aussi. L’écran LCD de 11 pouces est certifié pour une faible lumière bleue, ce qui signifie qu’il serait un excellent appareil pour lire et apprendre. En théorie, il peut atteindre 400 nits et un contraste de 1500:1, mais encore une fois, nous devons utiliser nos propres outils pour déterminer l’authenticité de ces résultats dans des scénarios réels.

Il y a quatre haut-parleurs avec prise en charge Dolby Atmos et Hi-Res Audio, placés 2×2 sur les côtés droit et gauche (lorsqu’ils sont tenus horizontalement), et nous sommes assez heureux de voir une prise audio 3,5 mm ; après tout, tous ceux qui achètent une tablette à 200 € ne peuvent pas s’offrir des écouteurs sans fil.

La batterie a une capacité de 8 000 mAh, ce qui semble prometteur pour un test d’endurance. Cependant, il est évalué à 10 W, ce qui signifie qu’il faudrait un certain temps pour que la cellule passe de 0 à 100 % avec le chargeur fourni dans la boîte. C’est plutôt décevant car nous savons que Xiaomi pourrait fournir un débit plus rapide – il y en a un Redmi Note 11 avec la même puce qui est livrée avec une charge rapide de 33 W via PD 3.0.

La tablette est également livrée avec deux appareils photo, bien que nous ne soyons pas du genre à approuver la prise de photos avec un appareil de 11 pouces. Nous aurons nos recommandations finales une fois l’examen terminé, alors restez à l’écoute !