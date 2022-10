Xiaomi Redmi Pad se dirige vers les Philippines

Le Redmi Pad a été lancé en Inde au début du mois. Maintenant, il se dirige vers les Philippines. La nouvelle a été publiée sur Twitter avec un prix de départ de 14 999 PHP pour le modèle de base 6 Go plus 128 Go. Malheureusement, nous ne connaissons pas encore la date de lancement dans le pays.

Redmi Pad sera lancé aux Philippines pour seulement 14 999 ₱ (modèle 6 Go + 128 Go). pic.twitter.com/uupEQZMp2R – Mise à jour Xiaomi Philippines (@miupdateph) 22 octobre 2022

Le Redmi Pad a une fiche technique compétitive qui comprend un Écran ACL de 10,6 pouces avec une résolution de 1200 x 2000 px et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il a quatre haut-parleurs avec réglage Dolby Atmos. La tablette est équipée de Hélio G99 de MediaTek chipset et peut être configuré avec 3/4/6 Go de RAM et 64/128 Go de stockage. Le Redmi Pad contient un grand 8 000 mAh batterie avec Charge 18W.

Il y a deux caméras 8MP – un à l’arrière et un autre champ de vision de 105 degrés, un à l’avant avec FocusFrame – qui suit vos mouvements pendant les appels vidéo. Le Redmi Pad est livré avec Android 12 et MIUI 13 et une garantie de trois ans de support logiciel et deux mises à jour de la version Android.







Pad Redmi

Pour référence, le Redmi Pad commence à 12 999 INR pour la version 3/64 Go en Inde et monte à 14 999 INR pour la version 4/64 Go et 16 999 INR pour la variante haut de gamme 6/128 Go. Les choix de couleurs incluent le gris graphite, l’argent clair de lune et le vert menthe. Vous pouvez consulter notre revue Redmi Pad pour plus d’informations sur la tablette.

