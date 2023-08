Xiaomi Redmi Pad SE dévoilé avec un prix attractif, une batterie de 8 000 mAh

Dites bonjour au Redmi Pad SE – la dernière tablette du portefeuille de la sous-marque abordable de Xiaomi. L’appareil débarque sur la scène internationale avec un grand écran pour un « plaisir visuel exceptionnel » et un prix de seulement 199 €.

Redmi a équipé cette tablette d’un chipset Snapdragon 680. Il est construit sur le processus 6 nm et dispose de 128 Go de stockage à côté ; il y a un port micro SD pour jusqu’à 1 To de plus. Nous pouvons sélectionner l’une des trois options de RAM – 4 Go, 6 Go ou 8 Go.

L’écran est un écran LCD de 11 pouces avec une résolution de 1920 x 1200 pixels avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz. Redmi promet une luminosité de 400 nits et un contraste de 1500:1, et la marque a même certifié le panneau au TUV Rheinland pour sa faible lumière bleue.

L’avant a une lunette assez fine qui cache la caméra selfie 5 MP qui se trouve sur le côté supérieur (lorsqu’elle est tenue horizontalement). À l’arrière se trouve un appareil photo 8 MP f/2.0 avec des capacités d’enregistrement vidéo 1080p. Redmi Pad SE est livré avec des « haut-parleurs quadruples de grande taille » et prend en charge le son Dolby Atmos et Hi-Res, et il dispose même d’une prise audio de 3,5 mm.

Il existe également un port USB-C pour la batterie de 8 000 mAh, qui, malheureusement, ne prend en charge que 10 W de charge. Les autres spécifications incluent Android 13 avec MIUI Pad 14 sur le dessus, un corps de 478 g, une connexion Wi-Fi bi-fréquence et Bluetooth 5.0.

Redmi Pad SE est disponible en trois couleurs : violet lavande, gris graphite et vert menthe. Les prix sont de 199 € pour le 4 Go, 229 € pour le 6 Go et 249 € pour la variante 8 Go. Certains détaillants proposeront également une housse exclusive en noir ou blanc pour plus de confort et de protection à un prix supplémentaire non divulgué.

