Xiaomi Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro et Redmi Note 14 Pro Plus vont bouleverser le marché des smartphones milieu de gamme avec Gorilla Glass Victus 2 et la certification IP69

Désormais, il semble que cette segmentation des produits s’étendra toujours à certains aspects de la durabilité, comme c’est le cas avec la série Redmi Note 13. D’après les teasers récents, il semble que seul le Redmi Note 14 Pro Plus sera annoncé comme étant conforme à la norme IP69, contre IP68 pour le Redmi Note 13 Pro Plus. De plus, Xiaomi fournira une forme de garantie de « protection contre l’infiltration d’eau » pour les commandes de Redmi Note 14 Pro Plus, du moins en Chine.

Malheureusement, Xiaomi n’a pas précisé si les Redmi Note 14 et Redmi Note 14 Pro bénéficieront d’un indice IP plus élevé que la certification IP54 de leur prédécesseur contre les particules et l’infiltration d’eau. En revanche, le trio s’alignera le 26 septembre avec une protection Corning Gorilla Glass Victus 2, tout comme les flagships modernes. Incidemment, les spécifications du Redmi Note 14 Pro et du Redmi Note 14 Pro Plus ont également récemment fuité en ligne, dont nous avons fourni la couverture séparément.