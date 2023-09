Xiaomi Redmi Note 13 Pro disposera d’une combinaison de mémoire phare et d’une charge rapide de 120 W

Xiaomi se prépare à lancer la série Redmi Note 13 Pro et a révélé des détails encore plus épicés avant l’événement. Selon la page officielle Redmi sur Weibo, la série Note 13 Pro aura une variante avec 16 Go de RAM LPPDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.1 – des spécifications qui concernent généralement les téléphones haut de gamme et phares et non les téléphones milieu de gamme.









Caractéristiques de la série Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Le message ne précise pas s’il s’agira d’un smartphone Note 13 Pro ou Note 13 Pro+, et il est juste de supposer que ce sera ce dernier. La page a également publié un teaser pour une charge rapide de 120 W et une batterie de 5 000 mAh, et nous pensons qu’elle ira également à la version Plus, le Pro standard s’en tenant à des taux de charge « plus lents » comme 67 W.









L’avant du téléphone sera essentiellement plat, avec seulement un cadre mince de 2,27 mm et un trou pour la caméra selfie. La plus grande question autour de ces appareils Redmi est de savoir combien ils coûteraient et quand nous devrions les attendre sur le marché international.

Toutes les spécifications et fonctionnalités annoncées semblent prometteuses, et les appareils Redmi Note 13 Pro pourraient à nouveau bouleverser le marché surpeuplé du milieu de gamme supérieur.

Source (en chinois) | Via