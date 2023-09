Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ apporte un indice IP68, une caméra principale de 200 MP et Dimensity 7200-Ultra

Xiaomi est allé de l’avant et a annoncé sa série Redmi 13 en Chine plus tôt dans la journée. La série se compose de trois membres : Redmi Note 13, Note 13 Pro et le top dog Note 13 Pro+ que nous aborderons plus en détail ici.











Redmi 13 Pro+ en violet, noir et blanc

En commençant par le design, Xiaomi a opté pour un écran incurvé sur le Pro+ et un îlot de caméra révisé avec un dos en cuir végétalien sur la variante de couleur violette et un dos en verre dépoli AG sur les variantes noir et blanc. Le Note 13 Pro+ est également le premier téléphone Redmi classé IP68.







Redmi Note 13 Pro+ est livré avec un indice IP68

Il existe à l’avant un écran OLED incurvé de 6,67 pouces avec une résolution de 1 220 x 2 712 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le panneau peut produire des couleurs 12 bits et dispose d’une gradation PWM de 1 920 Hz. Il peut atteindre une luminosité maximale de 1 800 nits en mode automatique et est protégé par Gorilla Glass Victus. Vous bénéficiez également d’un scanner d’empreintes digitales optique intégré et d’une caméra frontale de 16 MP.







Le Note 13 Pro+ est doté d’un OLED incurvé de 6,67″ avec une résolution de 1,5K et 120 Hz.

Xiaomi a opté pour le chipset Dimensity 7200-Ultra de MediaTek associé à jusqu’à 16 Go de RAM LDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.1. Xiaomi a également ajouté une énorme feuille de graphite de 4 000 mm² et un dissipateur thermique VC.

L’arrière est doté de l’ISOCELL HP3 de Samsung – le même capteur de 200 MP (taille 1/1,4″ et pixels de 0,56 µm) utilisé sur le Redmi Note 12 Pro+ de l’année dernière. Le module ultra-large 8MP et une caméra macro 2MP sont également repris.







L’ISOCELL HP3 200MP de Samsung revient à nouveau

Le logiciel est couvert par MIUI 14 basé sur Android 13 tandis que la batterie est de 5 000 mAh et dispose d’une charge rapide de 120 W. D’autres extras notables incluent des haut-parleurs stéréo et un port infrarouge.







Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro+ commence à 1 999 CNY (273 $) pour la version 12/256 Go et monte jusqu’à 2 299 CNY (314 $) pour le modèle 16/512 Go. Les ventes ouvertes en Chine débutent le 26 septembre.

Source (en chinois)