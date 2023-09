Xiaomi Redmi Note 13 Pro apparaît sur Geekbench avec Snapdragon 7s Gen 2

Xiaomi s’apprête à lancer sa gamme Redmi Note 13 jeudi en Chine avec au moins trois entrées – Note 13, Note 13 Pro et Note 13 Pro+ et nous avons maintenant la confirmation sur le chipset du Note 13 Pro. Le prochain midranger de Xiaomi fera ses débuts avec le Snapdragon 7s Gen 2 – le dernier chipset de milieu de gamme de Qualcomm annoncé ce week-end.









Liste Geekbench Redmi Note 13 Pro

Le dernier chipset de la série 7 de Qualcomm est fabriqué selon un processus de 4 nm et comprend un processeur à huit cœurs avec quatre cœurs de performance cadencés à 2,4 GHz et quatre unités d’efficacité bourdonnant à 1,9 GHz. Le 7s Gen 2 est un pas en arrière du 7+ Gen 2 en termes de connectivité avec un système de connectivité FastConnect 6700 moins performant. Ailleurs, Redmi Note 13 Pro (Xiaomi 2312CRAD3C) comportera jusqu’à 16 Go de RAM selon la liste et démarrera Android 13, probablement avec MIUI 14 en haut.

Xiaomi a également confirmé que le Redmi Note 13 Pro+ sera lancé avec le chipset Dimensity 7200-Ultra, ce qui laisse le Note 13 standard comme seul chaînon manquant avant l’annonce.

