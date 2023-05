Xiaomi Redmi Note 12T Pro fait ses débuts avec Dimensity 8200 et 144Hz LCD

Xiaomi est allé de l’avant et a annoncé son dernier téléphone de la série Redmi Note en Chine plus tôt dans la journée avec le Redmi Note 12T Pro. L’appareil est un successeur direct du Redmi Note 11T Pro de l’année dernière et apporte le chipset Dimensity 8200 Ultra que nous avons vu faire ses débuts dans le Xiaomi Civi 3 la semaine dernière.

Le Redmi Note 12T Pro est équipé d’un écran LCD IPS de 6,51 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’arrière abrite un appareil photo principal de 64 MP aux côtés d’un module ultra large de 8 MP et d’une caméra macro de 2 MP.











Spécifications clés du Redmi Note 12T Pro

Le Note 12T Pro est équipé de jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et de 512 Go de stockage UFS 3.1 et contient une batterie de 5 080 mAh avec une charge rapide de 67 W. Il démarre Android 13 avec MIUI 14 en haut.











Redmi Note 12T Pro

Xiaomi a confirmé que Redmi Note 12T Pro sera proposé en noir, blanc et bleu. Les détails de prix et de disponibilité seront révélés dans les prochains jours.

Source