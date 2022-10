Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus lancera un appareil photo ISOCELL HPX 200MP

Hier, Xiaomi a confirmé son intention de lancer la série Redmi Note 12 le 27 octobre et nous obtenons maintenant plus de détails sur deux des trois téléphones attendus. Redmi Note 12 Pro + lancera le nouveau capteur ISOCELL HPX 200 MP de Samsung, qui est essentiellement l’ISOCELL HP3 annoncé plus tôt cette année.







Redmi Note 12 Pro + lancera le capteur Samsung ISOCELL HPX

ISOCELL HPX dispose d’une taille de capteur de 1/1,4 pouce, d’un binning de 16 à 1 pixel et d’une mise au point automatique QPD. Les images sont réglées sur une résolution de 12,5 MP par défaut avec un pas de 2,24 μm, bien que vous puissiez également prendre des photos de 50 MP avec des pixels de 1,12 μm et même des images complètes de 200 MP avec des pixels de 0,56 μm. Le capteur dispose également d’un HDR échelonné, d’une profondeur de couleur de 14 bits ainsi que d’un enregistrement vidéo 8K à 30 ips et 4K à 120 ips.









Couleurs Redmi Note 12 Pro et dimension 1080 confirmées

Xiaomi a également partagé une image du Redmi Note 12 Pro dans ses couleurs Pink Galaxy et Blue. Les deux modèles sont dotés d’un verre mat AG. Un article séparé a confirmé que la série Redmi Note 12 sera équipée du chipset Dimensity 1080 de MediaTek.

Xiaomi Book Air 13 est également attendu lors de l’événement de lancement de jeudi. Cela semble être un ordinateur portable ultraportable avec un profil latéral extrêmement mince et au moins un port USB-C.







Bande-annonce du Xiaomi Book Air 13

Avec seulement deux jours avant le grand événement, nous devrions obtenir plus de détails sur l’ordinateur portable et le reste de la gamme Redmi Note 12.

La source (en chinois)