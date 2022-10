Xiaomi Redmi Note 12 Pro + aurait été repéré avec un écran AMOLED incurvé

Xiaomi a récemment laissé entendre que le dévoilement de la série de téléphones Redmi Note 12 devrait avoir lieu ce mois-ci. Nous sommes encore assez légers sur les détails, mais le consensus parmi les sources de l’industrie semble être qu’au départ, le lancement comprendra trois appareils – le Redmi Note 12, Note 12 Pro et Note 12 Pro+. D’après l’expérience passée avec les lignes Redmi Note, nous nous attendons à ce que cette liste devienne de plus en plus longue avec le temps.

Mais pour l’instant, avant l’événement d’annonce, nous devons nous concentrer sur certains indices divulgués comme cette bannière de produit qui semble montrer un téléphone Redmi Note 12, probablement le Redmi Note 12 Pro+ avec un écran incurvé. Naturellement, cela implique également que le panneau en question sera OLED.







Fuite de la bannière Xaiomi Redmi Note 12

Comme nous l’avons dit, nous sommes encore légers sur d’autres détails concernant les téléphones Redmi Note 12, mais les seules fuites incluent la mention d’un chipset Dimensity 1080 pour les deux modèles Pro. Le 1080 est une amélioration par rapport au Dimensity 920 à plusieurs égards, mais beaucoup se concentrent sur la capacité de la puce à gérer un appareil photo 200MP. Il n’est pas déraisonnable d’attendre un appareil photo 200MP d’au moins un des téléphones Redmi Note 12.

Pour en revenir au post Weibo de Xiaomi taquinant la série Redmi Note 12, nous savons que les téléphones comporteront “deux technologies majeures”, l’une d’elles étant “la première au monde”. Nous savons également que le Redmi Note 12 Pro+ a été certifié pour gérer une charge de 210 W. C’est peut-être l’une des caractéristiques auxquelles Xiaomi fait référence. Mais ce ne sont que des spéculations de notre part. Dans l’état actuel des choses, il reste encore un peu de mystère à exciter dans la perspective de l’annonce.

