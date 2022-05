Xiaomi Redmi Note 11T Pro et Pro + dévoilés en Chine, Note 11 SE accompagne

La série Redmi Note 11 de Xiaomi a accueilli trois nouveaux membres plus tôt dans la journée. Redmi Note 11T Pro et Pro + partagent les mêmes spécifications de base et la même apparence avec des écrans à taux de rafraîchissement variable de 6,6 pouces, des chipsets MediaTek Dimensity 8100 et des caméras principales de 64 MP à l’arrière. Le Pro + obtient une charge plus rapide de 120 W et une batterie plus petite de 4 400 mAh ainsi qu’un stockage allant jusqu’à 512 Go. Redmi Note 11 SE est une option de milieu de gamme avec un chipset 90Hz et Dimenisty 700.

Redmi Note 11T Pro/Pro+

Les deux téléphones 11T Pro sont équipés de panneaux LCD IPS plats de 6,6 pouces avec une résolution FHD + (2460x1080px) et un taux de rafraîchissement variable de 144 Hz qui peut basculer jusqu’à 30 Hz pour économiser la batterie.







Il y a une caméra selfie 16MP cachée dans la découpe du trou de perforation centré en haut tandis que l’arrière abrite un capteur Samsung ISOCELL GW1 64MP (taille 1/1,72 “et 1,6μ, pixels) aux côtés d’un appareil photo ultra large 8MP et d’une caméra macro 2MP.

Les deux téléphones Note 11T Pro sont équipés de chipsets MediaTek Dimensity 8100 avec jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR5 et 256/512 Go de stockage UFS 3.1. Les deux téléphones démarrent MIUI 13 sur Android 12.

La principale différence entre les deux téléphones réside dans la capacité de la batterie et les vitesses de charge. Le Note 11T Pro reçoit une plus grande batterie à double cellule de 5 080 mAh avec une charge rapide de 67 W tandis que le Pro + contient une cellule duel de 4 400 mAh et une charge rapide de 120 W.

Xiaomi promet une charge complète de 0 à 100 % en 19 minutes sur le Pro+ et il reçoit également la puce Surge P1 de Xiaomi qui surveille les températures de charge. Les deux téléphones sont classés IP53 et sont équipés de scanners d’empreintes digitales latéraux.

Les Redmi Note 11T Pro et Pro+ sont disponibles dans les couleurs Atomic Silver, Time Blue et Midnight Black. Xiaomi propose également un modèle Astro Boy en édition limitée basé sur le Note 11T Pro+ sur lequel le personnage de manga est gravé à l’arrière du téléphone.

Redmi Note 11T Pro commence à 1 699 CNY (255 $) pour la version de base 6/128 Go et plafonne à 2 099 CNY (315 $) pour le modèle 8/256 Go.







Redmi Note 11T Pro+ édition Astro Boy

Note 11T Pro + coûtera 1 999 CNY (300 $) dans sa version de base 8/128 Go, tandis que le modèle haut de gamme 8/512 Go coûtera 2 399 CNY (360 $). L’édition Astro Boy avec 8/512 Go se vendra pour 2 499 CNY (375 $). Les ventes ouvertes en Chine commencent le 31 mai.

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11SE obtient un écran LCD FHD + de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’appareil contient une caméra principale de 48MP à l’arrière à côté d’un capteur de profondeur de champ de 2MP tandis que la caméra selfie arrive à 8MP. Le SoC Dimensity 700 de MediaTek est associé à 4/8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le côté logiciel est couvert par MIUI 12 basé sur Android 11 tandis que la batterie de 5 000 mAh se charge à des vitesses de 18 W.







Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11 SE est disponible dans les couleurs Shadow Black et Space Blue. La version de base 4/128 Go se vendra à 1 099 CNY (165 $) tandis que la version 8/128 Go coûtera 1 399 CNY (210 $). Les ventes ouvertes en Chine commencent le 31 mai.