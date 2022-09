Xiaomi Redmi Note 11R entrant avec double caméra

Xiaomi maintient le train Redmi Note 11 et prévoit de lancer un autre membre de la série en constante évolution. L’appareil portant le numéro de modèle 22095RA98C est apparu sur China Telecom sous le nom de Redmi Note 11R, ainsi qu’une fiche technique étendue.

Ce téléphone aura une double caméra et un matériel familier – il sera identique au Poco M4 5G.

Toutes les spécifications du Redmi Note 11R correspondent au Poco – doubles caméras 13MP et 2MP à l’arrière et un tireur selfie 5MP. Il est construit autour d’un écran de 6,58 pouces et le lecteur d’empreintes digitales est sur le côté, intégré à la touche d’alimentation.

Le stockage peut atteindre 128 Go, et la Chine obtient apparemment la version de 8 Go de RAM en plus des 4 Go et 6 Go déjà disponibles sur le Poco.

Le téléphone est livré avec MIUI 13 au-dessus d’Android 12 qui sera fortement modifié, exactement comme le public local souhaite ses téléphones. Nous n’avons pas de confirmation sur le chipset – il s’agira probablement toujours de Dimensity 700, mais nous devons attendre l’annonce officielle pour confirmation.

