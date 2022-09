Xiaomi Redmi Note 11R dévoilé : Dimensity 700, écran 90Hz et batterie 5 000 mAh

Comme promis, Xiaomi a dévoilé aujourd’hui le Redmi Note 11R en tant que dernier ajout à sa série Note 11 en constante évolution.

Cependant, comme prévu, le Xiaomi Redmi Note 11R n’est pas un tout nouveau smartphone. Il s’agit d’une version du Poco M4 5G global (le modèle indien a de meilleurs appareils photo) avec jusqu’à 8 Go de RAM et un stockage de base plus élevé. Le Poco M4 5G est disponible en options de mémoire 4 Go/64 Go et 6 Go/128 Go, tandis que le Redmi Note 11R est proposé en configurations 4 Go/128 Go, 6 Go/128 Go et 8 Go/128 Go. Le smartphone dispose également d’un emplacement pour carte microSD dédié pour une extension de stockage jusqu’à 1 To.

Le Redmi Note 11R est alimenté par le SoC Dimensity 700 et exécute MIUI 13 basé sur Android 12 prêt à l’emploi. Il est construit autour d’un écran LCD FullHD+ 90Hz de 6,58″ avec une encoche pour la caméra selfie 5MP.

Le panneau arrière texturé du smartphone comporte un îlot de caméra s’étendant sur toute la largeur. Il abrite un appareil photo principal de 13 MP et une unité de profondeur de 2 MP, le flash étant placé entre les modules de l’appareil photo. Vous pouvez également remarquer que la marque Poco est désormais remplacée par la marque Redmi.









Redmi Note 11R • Poco M4 5G

Le Redmi Note 11R est livré avec un scanner d’empreintes digitales latéral et prend en charge les réseaux 5G. Il contient une batterie de 5 000 mAh qui s’alimente via un port USB-C jusqu’à 18 W. Cependant, l’adaptateur fourni ne prend en charge que la charge de 10 W.

Le Redmi Note 11R est proposé en gris, noir et bleu (il n’y a pas d’option jaune comme le Poco M4 5G), et il est déjà disponible à l’achat en Chine via le site officiel chinois de Xiaomi.











Options de couleur du Redmi Note 11R

Le modèle 4 Go/128 Go est au prix de 1 099 CNY (154 $/157 €), tandis que la variante 6 Go/128 Go coûte 1 199 CNY (168 $/171 €). Et vous devrez débourser 1 399 CNY (196 $/200 €) si vous souhaitez acheter la version 8 Go/128 Go.

Étant donné que le Redmi Note 11R est un Poco M4 5G rebadgé, vous pouvez lire notre avis sur le Poco M4 5G ici ou regarder la revue vidéo liée ci-dessous pour en savoir plus sur le Note 11R.

La source (en chinois)