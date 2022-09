Xiaomi Redmi Note 11R arrive le 30 septembre, conception et spécifications taquinées

Plus tôt cette semaine, nous avons appris que le Redmi de Xiaomi se préparait à dévoiler le Note 11R avec deux caméras arrière, et aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle lancerait le Redmi Note 11R le 30 septembre en Chine.

Redmi a déclaré que le Note 11R serait livré avec un écran à 90 Hz et une batterie de 5 000 mAh. Il aura une connectivité 5G et les deux cartes SIM prendront en charge les réseaux 5G.

La société a également partagé une affiche révélant le design du Note 11R, rappelant le Poco M4 5G. Ce n’est pas une surprise puisque le Redmi Note 11R serait une version du Poco M4 5G, qui n’est pas si différent du Redmi Note 11E déjà disponible en Chine.

Si le Redmi Note 11R est un Poco M4 5G rebadgé, il sera livré avec le SoC Dimensity 700, un écran LCD FullHD + de 6,58 pouces et le MIUI 13 basé sur Android 12. Il aura une charge de 18 W et sera livré avec trois caméras – une caméra 5MP sur le avant et un appareil photo principal 13MP à l’arrière rejoint par un capteur de profondeur 2MP.







Poco M4 5G

Redmi indique que le Note 11R sera mis en vente en Chine demain à partir de 10h00, heure locale, mais la société n’a pas révélé son prix.

La source (en chinois) | Passant par