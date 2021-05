Xiaomi Redmi Note 10S débarque en Inde le 13 mai

La gamme Redmi Note 10 a fait ses débuts en Inde avec trois appareils. En mars, le pays asiatique a vu l’arrivée des Note 10, Note 10 Pro et Note 10 Pro Max, et deux mois plus tard, un quatrième membre de la famille rejoindra le Redmi Note 10S.

Le compte Twitter de Redmi India a fixé le lancement au 13 mai, et il y aura également une diffusion en direct sur les réseaux sociaux.

Le Redmi Note 10S est annoncé comme ayant des «performances sauvages». Il est livré avec Helio G95 SoC qui est construit sur la technologie de processus 12 nm. Un autre slogan pour le téléphone est «appareil photo époustouflant» car le principal est livré avec un capteur de 64 MP.

Tout le reste est exactement le même que le Redmi Note 10 vanille – un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution Full HD + et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 30 W, pour n’en nommer que quelques-uns.

Nous connaîtrons le prix du téléphone lorsqu’il arrivera jeudi prochain, et nous nous attendons à ce qu’il coûte environ 13000 INR14000 INR (environ 180 USD), ce qui est un juste milieu entre le Redmi Note 10 et le Redmi Note 10 Pro. des prix.

