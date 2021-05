Xiaomi Redmi Note 10 Ultra fait une brève apparition, les spécifications et les prix révélés

Quelqu’un a réussi à trouver une première liste du prochain Redmi Note 10 Ultra, avec certaines de ses spécifications clés et son prix. La liste a depuis été supprimée, mais pas avant que les captures d’écran ne soient partagées partout.

Le combiné utilisera un chipset Dimensity 1100, un écran AMOLED de 6,53 pouces et une batterie de 5000 mAh pour tout alimenter. Il prendra également en charge une charge de 33W raisonnablement rapide.

Les variantes de stockage disponibles sont 6 Go / 128 Go, 8 Go / 128 Go et 8 Go / 256 Go. Le modèle de base coûte 1799 CNY, soit environ 280 $, mais le prix augmentera probablement s’il sort de la Chine. Les prix des autres versions n’ont pas été divulgués à ce stade.

La source