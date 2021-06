Xiaomi Redmi Note 10 Pro tombe à 199 £ alors que Prime Day se poursuit

Le Redmi Note 10 Pro de Xiaomi était déjà assez fortement réduit au Royaume-Uni hier, mais pour le deuxième jour de l’événement de vente Prime Day d’Amazon, le prix du téléphone a encore été réduit, à son prix le moins cher à ce jour.

La version du téléphone avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est disponible jusqu’à minuit ce soir pour seulement 199 £ – 30 £ moins cher que l’offre Prime Day de 229 £ d’hier et bien en deçà du prix de vente conseillé de 269 £. C’est une remise impressionnante compte tenu du fait que le téléphone n’a été mis en vente qu’en avril.

Étant donné que l’accord fait partie de Prime Day, vous devrez être membre du service d’abonnement Prime d’Amazon pour en profiter. Cependant, si vous n’êtes pas déjà inscrit, il existe un Essai gratuit de 30 jours, cela ne doit donc pas vous empêcher d’obtenir une remise. Voir l’offre Redmi Note 10 Pro sur Amazon Baisser le prix du téléphone après l’avoir déjà réduit hier pourrait facilement frustrer les acheteurs qui en avaient déjà profité, mais Xiaomi dit que toute personne qui avait déjà acheté le téléphone à son prix réduit précédent de 229 £ pourra réclamer la différence – £ 30 – en contactant Amazon. Cela ne s’appliquera pas si vous avez acheté le téléphone en dehors de la période de vente Prime Day. Redmi Note 10 Pro : Notre verdict Disponible en trois couleurs – bronze, bleu ou gris – le Redmi Note 10 Pro est l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme de cette année, remportant 4,5 étoiles et un badge Recommandé dans notre revue. Malheureusement, il n’est pas disponible aux États-Unis, où Xiaomi ne vend toujours pas ses combinés, mais des offres similaires sont probablement disponibles dans toute l’Europe.



Le point culminant est le brillant appareil photo principal de 108 Mp – probablement le meilleur que vous trouverez dans un téléphone à ce prix – mais il possède également un bel écran AMOLED 120 Hz et une longue durée de vie de la batterie. Une charge rapide de 33 W et même un indice de résistance à l’eau IP53 complètent l’ensemble impressionnant de fonctionnalités. Il n’inclut pas la prise en charge de la 5G, mais si cela ne vous dérange pas, le Redmi Note 10 Pro était déjà une valeur phénoménale au prix fort, et est désormais imbattable à ce nouveau taux le plus bas jamais enregistré. L’économie supplémentaire en fait une valeur encore meilleure que l’économie actuelle de 50 £ sur le Poco X3 Pro de Xiaomi, notre téléphone économique préféré, qui est maintenant de 179 £. Vérifiez Vitrine d’Amazon Xiaomi pour certaines des autres remises importantes de la marque aujourd’hui. Rappelez-vous que le La remise Redmi Note 10 Pro ne dure que jusqu’à minuit ce soir, alors sautez dessus maintenant si vous êtes tenté. Spécifications du Redmi Note 10 Pro 120Hz AMOLED 6.67in DotDisplay

Caméra arrière: Appareil photo grand angle 108Mp Caméra ultra grand angle 8Mp Caméra télémacro 5Mp Capteur de profondeur 2Mp

Caméra frontale 16Mp

Qualcomm Snapdragon 732G

6/8 Go de RAM

64/128 Go de stockage

Capteur d’empreintes digitales côté arc

Batterie de 5 020 mAh

Charge rapide filaire 33W

Deux haut-parleurs, prise casque 3,5 mm

164 x 76,5 x 8,1 mm

193g

IP53

Gris Onyx, Bleu Glacier, Bronze Dégradé