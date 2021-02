La série Redmi Note 10 de Xioami est sans aucun doute l’une des files d’attente les plus attendues en 2021 et la société a officiellement confirmé que le Redmi Note 10 sera annoncé début mars. Le teaser vient de la branche indienne de Redmi sur Twitter.

# RedmiNote10 series – Le smartphone de l’année 2021 rentre chez lui début mars. ⚡️ La série de smartphones la plus appréciée de l’Inde bénéficie d’une mise à niveau contrairement à tout ce que personne n’a jamais vu auparavant! 👀 Êtes-vous prêt à être époustouflé par le # 10on10 expérience? La tête haute! 🔥 pic.twitter.com/vs9KGJAhOG – Redmi India – La série # RedmiNote10 arrive! (@RedmiIndia) 10 février 2021

Le teaser lui-même n’est pas très révélateur et ne fait que suggérer une grande mise à niveau par rapport à son prédécesseur. Les rumeurs précédentes révèlent des SoC Snapdragon 750G et des caméras principales 108MP, mais nous n’avons pas encore en savoir plus sur la gamme.