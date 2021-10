Xiaomi Redmi Note 10 Lite est officiel – un téléphone familier avec un nouveau nom

La gamme Xiaomi Redmi Note 10 se compose de pas moins de huit appareils, et aujourd’hui, un nouveau nom a rejoint la liste. Le Redmi Note 10 Lite vient d’être annoncé en Inde, mais comme cela arrive souvent avec les milieu de gamme Xiaomi, il s’agit simplement d’un nouveau nom pour un téléphone déjà annoncé – Redmi Note 9 Pro. La seule différence est que le Note 10 Lite est disponible en deux nouvelles couleurs – Aurora Blue et Champagne Gold.

Cela signifie que le Redmi Note 10 Lite apporte un chipset Snapdragon 720G avec 4 Go ou 6 Go de RAM, un choix entre 64 Go et 128 Go de stockage.

La caméra principale a un capteur 48MP, tandis qu’à côté se trouve un vivaneau ultra grand-angle 8 MP.

Les autres points forts incluent une batterie de 5 020 mAh avec une charge rapide de 18 W, un MIUI 12 prêt à l’emploi et un triple emplacement pour une carte microSD et deux cartes nanoSIM.











Xiaomi Redmi Note 10 Lite en or, blanc, noir, bleu

Le Redmi Note 10 Lite sera mis en vente le 2 octobre à 10h IST. Les prix commencent à 14 000 INR (190 $) pour le voyage de base de 4 Go/64 Go, tandis que le double du stockage vous coûtera 16 000 INR (215 $). La version supérieure de 6 Go/128 Go est de 17 000 INR (230 $).

La source