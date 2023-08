Xiaomi Redmi K60 Ultra annoncé : SoC Dimensity 9200+, appareil photo 54MP et écran 144Hz

Xiaomi a annoncé la série Redmi K60 en décembre dernier, composée de trois smartphones – Redmi K60, Redmi K60E et Redmi K60 Pro. Ceux-ci sont aujourd’hui rejoints par un quatrième membre de la gamme, surnommé Redmi K60 Ultra.

Le Redmi K60 Ultra est alimenté par le SoC Dimensity 9200+, démarre MIUI 14 et est livré avec jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.0. Le K60 Ultra contient un écran 12 bits 6,67″ 1,5K (2 712 x 1 220 pixels) avec une luminosité maximale de 2 600 nits et une gradation PWM de 2 880 Hz.

L’écran a un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz, et Xiaomi dit que le Redmi K60 Ultra est livré avec une puce graphique indépendante appelée X7 développée avec Pixelworks qui l’aide à atteindre une fréquence d’images native de 144 FPS dans 30 jeux (100+ à travers le cadre interpolation de taux). La puce X7 contribue également à la clarté des jeux.

Xiaomi n’a pas explicitement mentionné si le panneau est LCD ou OLED, mais comme le Redmi K60 Ultra dispose d’un lecteur d’empreintes digitales intégré, il est sûr de dire que c’est ce dernier. L’écran a également une couverture DCI-P3 et prend en charge le contenu Dolby Vision et HDR10+.

À l’arrière, nous avons un îlot de caméras abritant trois caméras – 54MP Sony IMX800 (effectif 50MP) primaire avec enregistrement OIS et 8K HDR10+, 8MP ultra large et macro 2MP. L’îlot de caméra a ce que Xiaomi appelle un design DECO en dôme métallique puisque ses côtés sont prolongés vers le bas. Pour les selfies et les appels vidéo, vous obtenez un appareil photo 20MP.

Une batterie de 5 000 mAh annoncée pour avoir 1,32 jours d’endurance et une charge à 100 % en 19 minutes avec le chargeur de 120 W fourni permet de maintenir l’ensemble du package en état de marche. Xiaomi a utilisé la puce P1 auto-développée pour une charge rapide et la puce G1 pour la gestion de la batterie sur le Redmi K60 Ultra.

Le reste des points forts du Redmi K60 Ultra comprend la connectivité 5G, USB-C, Wi-Fi 6 et NFC multifonction. Il est également livré avec un refroidissement VC en acier inoxydable de 5000 mm², des haut-parleurs stéréo, un GPS bi-bande et NavIC. De plus, le Redmi K60 Ultra a un indice de protection IP68, ce qui en fait le premier smartphone Redmi avec ce niveau de protection contre les infiltrations.

Le Redmi K60 Ultra est disponible en blanc, noir et vert avec cinq options de mémoire – 12 Go/256 Go, 16 Go/256 Go, 16 Go/512 Go, 16 Go/1 To et 24 Go/1 To au prix de 2 599 CNY (355 $/325 €/INR29). ,910), 2 799 CNY (385 $/350 €/32 210 INR), 2 999 CNY (410 $/375 €/34 515 INR), 3 299 CNY (450 $/415 €/37 965 INR) et 3 599 CNY (495 $/450 €/41 420 INR), respectivement.











Options de couleur du Redmi K60 Ultra

Le Redmi K60 Ultra sera vendu en Chine via le site Web chinois officiel de Xiaomi, mais nous attendons toujours de connaître sa disponibilité sur d’autres marchés.

Source (en chinois)