Xiaomi passe une journée sur le terrain dans les bureaux de TENAA. Plus tôt dans la journée, un téléphone Black Shark a été certifié par l'autorité, et maintenant trois autres téléphones sont apparus avec des photos mais pas de spécifications. Deux téléphones Redmi, probablement de la série Redmi K40, sont en place, ainsi qu'un appareil Mi, ressemblant à un Mi 10 Ultra, mais plus probablement le téléphone Mi 10 rafraîchi avec un chipset Snapdragon 870.











Xiaomi Redmi K40

Les deux Redmis sont livrés avec un autre design d'appareil photo intéressant – deux grands cercles, placés verticalement, avec deux autres tireurs dans deux petits trous entre eux, assis horizontalement. Il y a aussi un simple flash à double LED sur le côté de l'îlot rectangulaire.











Xiaomi Redmi K40

Le Xiaomi Mi 10 Ultra original (également appelé Édition commémorative en Chine) était livré avec un chipset Snapdragon 865 et ne l'a jamais fait en dehors de la scène nationale, et c'est pourquoi nous l'avons appelé « l'un des meilleurs smartphones que vous ne pouvez pas acheter. Espérons que ce nouveau téléphone sera enfin disponible dans le monde entier.











Xiaomi Mi 10 Ultra / Édition commémorative 5G 2021

Les téléphones Redmi K40 seront dévoilés le 25 février, cependant, nous n’avons toujours aucune information sur un éventuel lancement du téléphone Mi.

