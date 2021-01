Xiaomi Redmi 9T apporte une batterie Snapdragon 662, 6000 mAh pour 159 €

Xiaomi a annoncé le Redmi 9T, aux côtés du Redmi Note 9T 5G pour le marché mondial aujourd’hui. Le Redmi 9T apporte un certain nombre de fonctionnalités à valeur ajoutée pour un prix de départ très compétitif.

En commençant par l’écran, le Redmi 9T contient un écran LCD IPS de 6,53 pouces de résolution 1080p, tout comme le Redmi Note 9T 5G plus cher.

En fait, la caméra du Redmi 9T est meilleure que celle du Redmi Note 9T 5G avec la même caméra principale 48MP f / 1.8 et une paire de capteurs macro et de profondeur 2MP, mais avec un quatrième tireur ultra-large 8MP f / 2.2. La caméra selfie est une caméra 8MP.

Alimenter le Redmi 9T est un Snapdragon 662 avec 4 Go ou 6 Go de RAM. Vous avez le choix entre 64 Go ou 128 Go de stockage.

Le Redmi 9T apporte une batterie encore plus grande que le Redmi Note 9T 5G – une unité de 6000 mAh avec la même vitesse de charge de 18 W. Xiaomi revendique jusqu’à 4 ans de fiabilité et plusieurs jours sur une seule charge.

Comme le Redmi Note 9T 5G, le Redmi 9T dispose d’un capteur infrarouge, d’une prise casque 3,5 mm et d’un NFC en option.

La seule fonctionnalité manquante sur le Redmi 9T par rapport à son frère Note récemment dévoilé est la 5G, mais elle est compensée par les prix agressifs. Le Redmi 9T démarre à 159 € pour un modèle 4/64 Go (10 € de plus pour le NFC) et monte à 189 € pour le modèle 4/128 Go (encore une fois, 10 € de plus pour le NFC). Le haut de gamme 6/128 Go n’a pas encore de prix officiel. Les acheteurs ont le choix entre quatre couleurs: Twilight Blue, Sunset Orange, Carbon Grey et Ocean Green.