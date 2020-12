Xiaomi a présenté aujourd’hui un nouveau smartphone appelé Redmi 9 Power, mais ce n’est pas un smartphone entièrement nouveau. Il s’agit d’un Redmi Note 9 4G lancé en Chine le mois dernier avec une caméra macro 2MP supplémentaire.

Cela signifie que le Redmi 9 Power dispose d’un SoC Snapdragon 662 et exécute Android 10 avec MIUI 12 en haut. Le smartphone est livré avec 4 Go de RAM à bord et dispose de deux options de stockage – 64 Go (UFS 2.1) et 128 Go (UFS 2.2). Mais il est également livré avec un emplacement dédié pour une carte microSD, permettant une extension de stockage jusqu’à 512 Go.

Le Redmi 9 Power est construit autour d’un écran LCD FullHD + de 6,53 pouces doté d’une encoche pour la caméra selfie 8MP. L’arrière du smartphone, qui a une texture anti-empreintes digitales et un motif similaire à celui de Realme C3, abrite une configuration à quatre caméras. comprenant un primaire de 48MP, un ultra-large 8MP, une profondeur de 2MP et des unités macro de 2MP.







Redmi 9 Power • Realme C3

Le smartphone alimenté par Snapdragon 662 est livré avec AI Face Unlock et un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté pour un déverrouillage sans mot de passe.L’alimentation de l’ensemble est une batterie de 6000 mAh qui se charge via un port USB-C jusqu’à 18 W.

Fait intéressant, Xiaomi a fourni un adaptateur secteur de 22,5 W avec la boîte au lieu de 18 W.

Le reste des points forts du Redmi 9 Power comprend une prise casque 3,5 mm, des haut-parleurs stéréo, une protection contre les éclaboussures, un IR Blaster et une prise en charge de la charge inversée.

Le Redmi 9 Power est proposé dans les couleurs Blazing Blue, Electric Green, Fiery Red et Might Black. La variante de 64 Go est au prix de 10 999 INR (150 USD / 120 €) et dépenser 1000 INR (14 USD / 11 €) vous permettra de doubler le stockage.











Redmi 9 Power a quatre options de couleur

Le smartphone sera mis en vente en Inde à partir du 22 décembre via Mi.com, Amazon.in, Mi Home et d’autres magasins de détail à travers le pays.

Source 1 | Source 2