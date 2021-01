Xiaomi est bien connu pour mettre à jour ses appareils pendant de nombreuses années, même les plus anciens et les moins chers. Bien qu’ils n’aient pas semé la dernière version d’Android, les appareils Xiaomi bénéficient souvent de la plupart des fonctionnalités apportées par MIUI de nouvelle génération. Désormais, les derniers téléphones à recevoir le MIUI 12 de Xiaomi sont les Redmi 8, 8A et 7A.

La mise à jour MIUI 12 du Redmi 8 a été livrée pour les variantes Global, EEE et russe, tandis que la mise à jour 8A a été transférée aux unités chinoises et EEE. Les firmwares sont dans leurs soi-disant stades bêta stables, à l’exception du Redmi 8 mondial, qui obtient le logiciel final et stable.

Pendant ce temps, en Inde, le Redmi 7A obtient une partie de cet amour MIUI 12. Encore une fois, nous parlons de la version bêta stable du logiciel, qui est la version finale avant la mise à jour finale et devrait être bonne pour une utilisation quotidienne.

