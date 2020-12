HONG KONG: Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi Corp vise à lever jusqu’à 4 milliards de dollars dans un accord d’actions et d’obligations convertibles lancé mardi à Hong Kong, selon un term sheet vu par Reuters.

La société vend 1 milliard d’actions dans le cadre d’une transaction complémentaire dont le prix se situe entre 23,70 $ HK et 24,50 $ HK, indique le term sheet.

La fourchette est une réduction de 6,3% à 9,4% par rapport au cours de clôture de Xiaomi de 26,15 $ HK mardi.

Le plus grand actionnaire de Xiaomi, Smart Mobile Holdings Ltd, qui détient environ 27% de la société et est lié au président Lei Jun, selon le terme sheet, vend des actions de classe B.

Un accord d’obligations convertibles pour lever 855 millions de dollars est également en cours, selon le term sheet.

Le prix final de l’émission d’actions aura lieu mardi à la suite d’un bookbuild institutionnel mondial.

Xiaomi a annoncé une hausse de 19% du bénéfice net du troisième trimestre le 24 novembre, alors que les expéditions du fabricant chinois de smartphones au cours du trimestre ont augmenté de 45,3% par rapport à l’année précédente.

La société a déclaré qu’elle avait pris des parts de marché en Chine et en Europe alors que son rival Huawei Technologies faisait face à des sanctions américaines qui ont frappé sa chaîne d’approvisionnement.

Xiaomi n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.