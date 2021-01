Xiaomi ramène la 5G en dessous de 200 € avec le Redmi Note 9T

Xiaomi a dévoilé le Redmi Note 9T, et il pourrait devenir le téléphone 5G le moins cher du Royaume-Uni à ce jour, sur la base du prix européen des lève-tôt de seulement 199 €.

Ce n’est qu’une offre anticipée pour le SKU moins cher du téléphone – avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage – avec le prix s’établissant à 229 € après la fin de la période de l’offre. Un modèle 4/128 Go est étonnamment plus raide à 249 € pendant la période de lève-tôt, et coûtera ensuite 269 € – une augmentation de prix par rapport aux 199 £ que Redmi Note 9 de l’année dernière coûtait pour le même stockage.