Xiaomi publie un rapport sur le premier trimestre, les bénéfices nets doublent à mesure que la part de marché augmente

Xiaomi a publié son rapport financier sur la période de trois mois qui se termine le 31 mars 2021, ce qui montre une croissance dans tous les domaines. Le chiffre d’affaires total de la société était de 76,9 milliards CNY, en hausse de 54,7% par rapport à la même période de l’année dernière, tandis que le bénéfice net ajusté est passé à 6,1 milliards CNY, soit une augmentation de 163,8% par rapport à l’année dernière (note: il s’agit d’un non-IFRS numéro).

Les smartphones restent l’épine dorsale de l’entreprise, les 49,4 millions d’unités expédiées ont représenté 51,5 milliards CNY du chiffre d’affaires (en hausse de 69,8% en glissement annuel). 4 millions de ces téléphones coûtent 3000 CNY / 300 € ou plus. La marge bénéficiaire brute sur les smartphones était de 12,9%.

MIUI compte désormais 425 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) dans le monde, contre 331 millions il y a un an (soit une augmentation de près d’un tiers). Selon les données Canalys il est # 3 marque smartphone dans le monde entier. Xiaomi est également important en Chine avec 118,6 millions de MAU pour MIUI et une part de 14,6% du marché des smartphones qui lui a valu la quatrième place.

Les revenus de Xiaomi à l’étranger ont augmenté de 50,6% pour atteindre 37,4 milliards CNY. C’est la marque de smartphones n ° 1 dans 12 pays et dans le top 5 dans 62 pays. Plus précisément, il est n ° 1 en Russie (avec une part de marché de 32,1%), n ° 1 en Espagne (35,1% de part), n ° 2 en Italie, n ° 3 en Allemagne et en France. Dans l’ensemble, Xiaomi est n ° 1 en Europe de l’Est et n ° 3 en Europe de l’Ouest.

Il conduit l’important marché indien avec une part de marché de 28,3%. De plus, elle poursuit sa croissance en Amérique latine à un rythme impressionnant (+ 161,7%) et est désormais la marque n ° 3 avec une part de marché de 11,5%. Il est également n ° 3 au Moyen-Orient et n ° 4 en Afrique (+ 191,0%).





Xiaomi Q1 2021 Rapport financier

Xiaomi s’est aventuré dans d’autres domaines dans ce qu’il appelle sa stratégie «Smartphone × AIoT». Il s’agit de la marque de téléviseurs intelligents n ° 1 en Chine continentale pour le neuvième trimestre consécutif et dans le top 5 mondial avec 2,6 millions de téléviseurs intelligents livrés. Il y a une demande croissante pour les grands téléviseurs en Chine et Xiaomi était bien préparée pour y répondre – c’était la marque n ° 1 dans le segment des 70 pouces et plus avec une part de 29,0% (le volume des ventes au détail a augmenté de 160% par an).

Liées à ce sont des gadgets intelligents et les services Internet de Xiaomi. Il y a 351,1 millions d’appareils intelligents connectés à la plate-forme AIoT de Xiaomi (sans compter les smartphones ou les ordinateurs portables). Son assistant AI avait 93,0 millions de MAU, l’application Mi Home a atteint 49,2 millions de MAU. Ses services de TV Internet comptent 4,7 millions d’abonnés payants (+ 8,2% sur un an). Les revenus publicitaires ont atteint 3,9 milliards CNY (+ 46,3% en glissement annuel).

L’entreprise ne se repose pas sur ses lauriers et augmente ses investissements en R&D. Il a dépensé 3,0 milliards CNY au premier trimestre, contre 1,9 milliard CNY par rapport au rapport de l’année dernière. L’entreprise continuera à investir davantage dans la recherche et le développement à l’avenir, ainsi qu’à l’embauche d’ingénieurs talentueux.

Tu peux lire Le rapport complet de Xiaomi pour plus de détails. Vous ne trouverez cependant pas de mise à jour sur les performances des appareils portables et ordinateurs portables intelligents de la société au cours du premier trimestre.