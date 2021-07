Xiaomi publie son rapport de développement durable 2020, qui couvre la réduction des déchets et la lutte contre le COVID-19

Xiaomi a publié son rapport de développement durable pour 2020, qui va au-delà des mesures soucieuses de l’environnement prises par l’entreprise, il aborde également la confidentialité, le COVID-19 et les tremblements de terre.

L’emballage des séries Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro contient 60% moins de plastique que les emballages de vente au détail précédents. L’objectif du marché européen est de réduire encore plus l’utilisation de plastique pour les emballages, ce que Xiaomi pense pouvoir atteindre d’ici la fin de l’année.

Xiaomi a un programme en Chine qui permet aux utilisateurs d’envoyer leurs anciens appareils pour recyclage ou élimination responsable. A partir de mars, ce programme a également été étendu à plusieurs pays européens : l’Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas. Cela va encore s’étendre, l’objectif est de pouvoir collecter et recycler tous les produits Xiaomi en Chine, en Europe et en Inde.

Xiaomi soutient le développement d’un système d’alerte précoce pour les tremblements de terre. Les smartphones exécutant MIUI 11 et versions ultérieures ainsi que les téléviseurs Mi peuvent informer leurs propriétaires d’un tremblement de terre dans les secondes qui suivent et ils afficheront des informations sur l’abri d’urgence le plus proche, les coordonnées d’urgence, les informations médicales et de sauvetage.

Ceci est déjà opérationnel en Chine, l’année dernière, le système d’alerte aux tremblements de terre Xiaomi MIUI a détecté 29 tremblements de terre de magnitude 4,0 et plus et a envoyé plus de 9,4 millions d’alertes. Bientôt, cette fonctionnalité sera également disponible dans d’autres pays.

En mars 2020, Xiaomi a fait don de dizaines de milliers de masques FFP3 au gouvernement italien. À la fin de l’année, il avait fait don de 2,7 millions de masques dans le monde, ainsi que des dizaines de milliers de gants jetables et de combinaisons de protection. Et pour les enfants espagnols qui devaient étudier à la maison, l’entreprise a fait don de 1 000 smartphones. Au 15 juillet 2020, la Fondation Xiaomi de Pékin avait fait don de fournitures médicales d’une valeur de 5,9 millions de CNY (854 000 $) à 14 pays, dont l’Italie, l’Espagne, le Japon, la Corée, l’Indonésie et le Myanmar.

Vous pouvez lire le rapport complet de 30 pages ici.

