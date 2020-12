La gamme Xiaomi Mi 11 approche à grands pas, le lancement officiel ayant lieu le lundi 28 décembre. Nous avons déjà repéré l’un des téléphones testés sur Geekbench, mais aujourd’hui, la société a décidé de prendre les choses en main et a révélé les résultats officiels à partir de la plateforme d’analyse comparative.

Le score monocœur des Xiaomi Mi 11 et Xiaomi Mi 11 Pro, alimentés par Snapdragon 888, est de 1135 tandis que le résultat multicœur est de 3818. Selon les chiffres bruts, le nouveau chipset est plus rapide que le Kirin 9000 et son prédécesseur Snapdragon 865.







Résultats officiels Geekbench pour Xiaomi Mi 11 avec Snapdragon 888

La société a également annoncé que le Mi 11 aurait une connectivité «Wi-Fi 6 améliorée». Selon les données, il aura 4K QAM, ce qui signifie moins de pertes entre le téléphone et le routeur, une bande passante de canal jusqu’à 160 Hz et des vitesses allant jusqu’à 3,5 Gbps.

Bien sûr, ces chiffres théoriques sont à peine atteints dans les scénarios de la vie réelle, mais il est bon de savoir que Xiaomi essaie de devancer la concurrence – après tout, chaque téléphone alimenté par Snapdragon 888 est capable de prendre en charge la connectivité Wi-Fi 6 en raison de la nature du chipset Qualcomm.

Le Xiaomi Mi 11 devrait coûter beaucoup plus cher que son prédécesseur Xiaomi Mi 10 et, espérons-le, ces améliorations du réseau ne sont que l’une des nombreuses fonctionnalités impressionnantes qui excuseraient le prix de départ exorbitant de 700 $.

La source (en chinois) | Via