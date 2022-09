Xiaomi publie accidentellement une image de la tablette Redmi Pad, des fuites indiquent des variantes Wi-Fi et 4G

Xiaomi devrait dévoiler une paire de smartphones 12T cette semaine et on espérait qu’il y aurait une nouvelle tablette pour le trajet – le Redmi Pad. Cependant, les derniers rapports indiquent que le lancement du Pad aura plutôt lieu en octobre.

Pendant que nous nous installons dans l’attente, un certain nombre de fuites ont donné un aperçu de ce à quoi s’attendre. L’un d’eux est venu de Xiaomi Koweït, qui a publié cette image sur Instagram, qui montre clairement le Redmi Pad (le design de l’appareil photo correspond à ce que nous avons vu dans les rendus).

Ce coloris s’appellera Mint Green et il y en aura deux autres : Graphite Grey et Moonlight Silver. C’est selon Prixbaba sources, qui ont également révélé deux configurations de mémoire pour l’ardoise, 3/64 Go et 4/64 Go, tout en jetant le doute sur la rumeur de la version 4/128 Go.







Redmi Pad en vert menthe, image publiée (et rapidement supprimée) par le compte Instagram de Xiaomi Kuwait

Quoi qu’il en soit, il ne s’agit clairement pas d’une tablette haut de gamme, mais d’une option plus abordable. Il serait alimenté par un chipset MediaTek MT8781, une partie milieu de gamme avec 2x Cortex-A76 (2,2 GHz) et 6x Cortex-A55 (2,0 GHz) et un Mali-G57 MC2. Cela ressemble à une variante de l’Helio G99.

D’autres spécifications rumeurs incluent un écran LCD de 11,2 pouces, MIUI Pad 13 (basé sur Android 12), une batterie de 7 800 mAh avec une charge rapide de 22,5 W et un appareil photo 8MP à l’arrière (sans flash, du moins aucun que nous puissions voir). La résolution de l’écran est décrite comme “2K” et la tablette peut avoir quatre haut-parleurs, ce qui en fait un choix solide pour regarder des films.

Le Redmi Pad sera apparemment disponible en versions Wi-Fi uniquement et 4G LTE. Le premier était déjà certifié par l’autorité sans fil des Émirats arabes unis. Selon une fuite récente, la tablette coûtera 71,9 KWD, ce qui se convertit en 232 $/233 €/18 500 ₹. Il pourrait s’agir du modèle Wi-Fi uniquement, car d’autres fuites affirmaient que les modèles LTE se situeraient entre 250 et 350 € en Europe.

