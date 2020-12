Xiaomi a annoncé une vente ouverte pour son nouveau Mi Robot Vacuum Mop-P en Inde. La nouvelle vente s’accompagne d’offres et d’offres intéressantes pour les acheteurs potentiels, a déclaré Mi India lors de l’annonce. Le Mi Robot Vacuum-Mop P est équipé d’un système de navigation intelligent à capteur de distance laser (LDS) et de 12 capteurs multidirectionnels différents qui permettent un nettoyage efficace de chaque coin de la maison. Il dispose de fonctionnalités de balayage et de nettoyage 2 en 1, d’un contrôle intelligent des applications et d’un processeur quad-core Cortex-A7, Mi Robot Vacuum-Mop P est un produit soigneusement conçu pour les maisons indiennes, a déclaré la société lors de l’annonce de lancement de Aspirateur-vadrouille Mi Robot P.

Le Mi Robot Vacuum-Mop P est au prix de Rs 24 999 et sera disponible à l’achat sur Mi.com. Dans le cadre de l’offre de lancement, chaque client achetant le Mi Robot Vacuum-Mop P recevra un Mi Smart Speaker d’une valeur de 3 999 Rs / – gratuitement. Le Mi Robot Vacuum-Mop P est un robot automatisé et utilise ses capteurs multidirectionnels pour naviguer à travers les obstacles et entrer dans les coins de la maison. Le robot de nettoyage est livré avec une connectivité Wi-Fi et dispose d’une batterie de 3200 mAh qui offre une autonomie allant jusqu’à 130 minutes. Le robot pèse 3,6 kg et fait

Le Mi Robot Vacuum Mop P dispose d’un système de navigation LDS Laster qui fonctionne à l’aide d’un algorithme SLAM amélioré pour la cartographie en temps réel, une vitesse plus rapide, une précision plus élevée et une plage de balayage plus longue pour le robot. Le Mi Robot Vacuum Mop P a une portée de balayage de 8 mètres et un taux d’échantillonnage de 2016 fois par seconde. Les 12 ensembles de capteurs de haute précision sont accompagnés d’un capteur anti-collision et anti-chute, l’appareil est censé effectuer une navigation précise, franchit des obstacles jusqu’à 2cm de hauteur, et évite toute chute de l’escalier.

Le Mi Robot Vacuum Mop P peut également être contrôlé via l’application Mi Home. Il prend également en charge Google Assistant, de sorte que les utilisateurs peuvent donner des commandes au robot de nettoyage via leur voix.